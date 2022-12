Com incertezas sobre o futuro, João Félix falha jogo do Atlético

João Félix não vai jogar contra o Arenteiro, clube da terceira divisão espanhola, em encontro a contar para a Taça do Rei devido a uma faringoamigdalite.

O Atlético Madrid vai defrontar, esta quinta-feira, o Arenteiro, na segunda ronda da Taça do Rei, e João Félix é baixa garantida para a equipa orientada por Diego Simeone. O avançado português está com uma faringoamigdalite e já tinha estado ausente do treino de quarta-feira.

A complicação de saúde surge uns dias depois de João Félix ter regressado ao clube espanhol após ter concluído a participação no Mundial 2022 com Portugal, numa altura em que não é certa a continuidade no "Atleti". Recorde-se que, durante o torneio no Catar, o CEO da formação de Madrid Miguel Ángel Gil Marín admitiu que a saída do português é um cenário provável.

"É a maior aposta que o clube fez nesta temporada. Creio que tem um nível mundial máximo, mas por causa da relação com o mister, os minutos jogados, a sua motivação... O razoável é analisar se chega alguma opção de saída. O razoável é pensar que vai sair, ainda que adoraria que ficasse, mas essa não é a ideia do jogador", disse Gil Marín, no início de dezembro.