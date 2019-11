"Com Marega éramos previsíveis, agora que ele não joga somos na mesma..."

Hoje às 19:57 Facebook

Sérgio Conceição relativiza a ausência do atacante maliano para o jogo desta quinta-feira, com o Rangers.

"Quando jogava o Marega, éramos previsíveis porque jogava o Marega. Agora que não joga somos previsíveis porque temos uma circulação mais elaborada... Uma coisa dita muitas vezes começa a ser verdade. E não é por aí. Preparamos a estratégia dos jogos em função do adversário e dos jogadores", disse Conceição, no lançamento do jogo da quarta jornada do grupo G.

E ainda sobre Marega: "Até agora, o Marega não falhou nenhum jogo europeu. Mesmo no campeonato somos das equipas que fazem muitos golos. E se faz muitos golos, não é previsível, de certeza. Em casa, temos 13 golos marcados e zero sofridos. Tudo fruto de uma dinâmica coletiva. Não tem a ver com um só jogador".

Já em resposta a Steven Gerrard, treinador do Rangers, que disse que "a responsabilidade está toda no F. C. Porto", Conceição afirma que "o favoritismo tem de ser comprovado em campo" e garante que o F. C. Porto, "desta vez, vai fazer mais para ganhar o jogo".

"Não sei se há algum bluff do treinador do Rangers. Sei é que o Rangers não nos surpreendeu no jogo anterior. Estudámos muito bem esta equipa e samos muito bem o que vale. O Rangers fez um bom jogo e teve o seu mérito. E houve, talvez, algum demérito do F. C. Porto, num jogo menos conseguido da nossa parte", disse Conceição.