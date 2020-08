Com o Benfica fora de cena, espanhóis apontam Cavani ao Atlético

JN Hoje às 13:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois das negociações entre o Benfica e Cavani terem falhado, a imprensa espanhola avança que o jogador uruguaio não descarta a possibilidade de integrar o Atlético de Madrid.

A longa novela que envolvia o Benfica e o ex-jogador do Paris-Saint Germain chegou ao fim esta sexta-feira, após a SAD dos encarnados ter recusado o pedido do atleta: trinta milhões de euros líquidos por três épocas. Agora, o jornal espanhol "As" adianta que o jogador de 33 anos poderá estar interessado no Atlético de Madrid.

Contudo, de acordo com a publicação, os colchoneros estariam obrigados a vender antes de investir em Cavani e, por esse motivo, o cenário de transferência pode estar longe de se concretizar. O "As" lembra que em janeiro as negociações entre o avançado falharam porque Cavani estava ligado ao PSG.