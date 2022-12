Com o futuro incerto, João Félix regressou aos treinos do Atlético Madrid

João Félix regressou esta sexta-feira aos treinos no Atlético Madrid, depois de ter estado ao serviço da seleção portuguesa no Mundial 2022.

João Félix tem o futuro incerto no Atlético Madrid mas pelo menos há uma certeza: o avançado regressou esta sexta-feira aos treinos do clube espanhol depois de ter estado ao serviço de Portugal no Mundial 2022. O "Atleti" divulgou algumas imagens do jogador na sessão de treinos orientada por Diego Simeone.

Félix regressa aos treinos numa altura em que ainda não é certo que o futuro passe pelo Atlético Madrid. Recorde-se que, há dez dias, o CEO do clube, Miguel Ángel Gil Marín, admitiu que a relação entre o português e o treinador Diego Simeone não é a melhor. "A relação entre ele e o treinador não é boa, nem a sua motivação. É razoável pensar que saia. Eu gostava que ele continuasse, mas não é a ideia dele", disse.

Por enquanto, João Félix vai continuando no Atlético Madrid e tudo está em aberto para o mercado de janeiro.