Com Ronaldo na bancada, Talisca bisou para dar a vitória ao Al Nassr

O Al Nassr disputou o primeiro jogo desde a contratação de Cristiano Ronaldo. Os sauditas receberam e venceram o Al Tai, que é treinado pelo português Pepa e venceram por 2-0, com dois golos de Talisca, antigo jogador do Benfica.

Cristiano Ronaldo viu o jogo da bancada, por ainda não poder jogar. O avançado ainda não foi inscrito, devido ao Al Nassr estar no limite de jogadores estrangeiros no plantel e ter de cumprir um castigo de dois jogos pela Federação Inglesa. CR7 viu o clube saudita a cimentar ainda mais a liderança na liga da Arábia Saudita, que está, à condição, com mais quatro pontos que o Al Shabab.

O destaque da partida foi para Anderson Talisca, antigo avançado do Benfica, que bisou e chegou aos 11 golos em dez jogos.