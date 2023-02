Coman, o jogador que dá sorte ao Bayern Munique

Tomás de Almeida Moreira Hoje às 18:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Kingsley Coman, jogador do Bayern, já soma 11 títulos de campeão com apenas 26 anos. Além disso, em toda a carreira nunca perdeu um jogo em que tenha marcado. Ontem, assinou o único golo da equipa alemã no estádio do PSG e colocou o Bayern em vantagem na eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A carreira profissional de Coman teve início há quase uma década, quando se estreou pela equipa principal do Paris Saint-Germain em fevereiro de 2013, com apenas 16 anos. Frente ao Sochaux, jogou quatro minutos e assinalou a estreia no escalão máximo do futebol francês.

Os quatro minutos em que esteve em campo foram suficientes para ganhar a primeira medalha de campeão da Ligue 1. Foi o primeiro de vários títulos consecutivos, em três campeonatos diferentes.

PUB

Só voltaria a jogar na equipa principal dos parisienses na temporada seguinte, onde fez três jogos que lhe valeram mais três títulos oficiais: campeonato francês, Taça da liga e Supertaça de França.

Com pouco espaço no plantel comandado por Laurent Blanc, Coman mudou-se para a Juventus no verão de 2014, a custo zero. No emblema de Turim, o extremo realizou 20 partidas na época 2014/15 e adicionou mais um título de campeão e uma Taça de Itália ao currículo.

Apesar da transferência para o Bayern em 2015, ainda foi a tempo de jogar e ganhar a Supertaça italiana e de participar na Serie A pela Juventus, somando mais um campeonato à coleção de troféus.

Em Munique, onde o francês joga há oito temporadas, afirmou-se como uma das estrelas dos bávaros e assume um papel fundamental na manobra ofensiva da equipa de Julian Nagelsmann. Ao todo, já conquistou 18 títulos na Baviera, incluindo sete campeonatos, seis Supertaças alemãs, três Taças da Alemanha, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

O jogador de 26 anos marcou o golo decisivo na final da Liga dos Campeões em 2020, frente ao Paris Saint-Germain, clube onde se formou, e o único golo da primeira mão dos oitavos de final entre o Bayern e o clube parisiense, mais uma vez.

No total, Kingsley Coman soma 26 títulos oficiais e persegue o recorde absoluto de 41 troféus, que pertence a Dani Alves.

O francês conta também com um dado curioso na carreira: nunca perdeu um encontro em que tenha marcado pelo menos um golo (53 vitórias e três empates), e o único «bis» que fez enquanto profissional aconteceu este mês, quando marcou dois golos na vitória do Bayern sobre o ​​​​​​​Wolfsburgo por 4-2, a 5 de fevereiro.