Comentador da SportTV dispensado após apreciações sobre Pepe e a Federação

Estação televisiva anunciou este sábado a rescisão contratual com o comentador Jaime Cancella de Abreu. Em causa, as declarações proferidas no programa Aposta Tripla, emitido na noite de sexta-feira

"Aos agentes e entidades desportivas, em particular à Federação Portuguesa de Futebol, telespectadores, que se tenham sentido direta ou indiretamente atingidos pelas afirmações de Jaime Cancella de Abreu, a Sport TV apresenta os mais sinceros pedidos de desculpa", pode ler-se no comunicado lançado pela cadeia televisiva, referente às declarações de Cancella de Abreu sobre a Federação Portuguesa de Futebol, a dispensa de Pepe e a renúncia de Rafa.

"A situação foi tão mal gerida que chegou ao ponto de as pessoas começarem a insinuar que ele [Pepe] foi dispensado da Seleção, por causa do controlo anti-doping, ou seja, para não se sujeitar ao controlo anti-doping", afirmou, defendendo a decisão de Rafa em abandonar a seleção nacional.

Cancella de Abreu reagiu à dispensa nas redes sociais, falando dos "poderes do futebol português", numa publicação no Facebook. "Quando se sabe de um despedimento censório pela Comunicação Social... está tudo dito sobre os verdadeiros poderes do futebol português e sobre quem é dominado por eles. Vamos com tudo, sempre", escreveu.