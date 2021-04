Arnaldo Martins e Sofia Marvão Hoje às 22:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O editor-adjunto da secção de Desporto do "Jornal de Notícias", Arnaldo Martins, fez um balanço do jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que terminou com a vitória do F. C. Porto por 0-1 frente ao Chelsea. Apesar do resultado, a equipa azul e branca está fora da competição. Face ao golo de Taremi no final da partida, o jornalista considera que o F. C. Porto "arriscou um bocadinho tarde" mas tem agora a Primeira Liga para "atacar"