Comissão de Atletas Olímpicos preocupada com descura pelo Desporto

A Comissão de Atletas Olímpicos lamentou, em comunicado, a ausência da discussão Desporto nos debates das eleições legislativas. O organismo considera que "os partidos não aproveitaram o trabalho realizado com vista a salvaguardar a sustentabilidade" deste setor.

"Os partidos não aproveitaram o trabalho que os diversos agentes e organizações do Movimento Desportivo foram cuidadosa e exaustivamente apresentando ao longo do último ano, com vista a salvaguardar a sua sustentabilidade. As medidas apresentadas foram elaboradas com base no estudo não só da realidade nacional, mas também tomando como exemplo boas práticas levadas a cabo no contexto Europeu", lê-se no comunicado.

Para a CAO a falta de discussão do tema é uma das razões pelas quais " Portugal continua sistematicamente a ter dos piores índices de prática desportiva entre os países da União Europeia".

No comunicado, a Comissão de Atletas Olímpicos destaca a evolução do papel do atleta na sociedade, assim como a maior preparação para desempenhar outras funções na sociedade, concluindo o comunicado com uma questão. "Os atletas estão cada vez mais bem preparados a intervir em vários domínios da vida do País. E têm a capacidade para tal, sendo uma voz ativa e empenhada na resolução dos problemas de Portugal. Mas não só têm essa capacidade, como querem exercê-la. Têm disponibilidade. Haverá abertura para tal?".