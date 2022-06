Comissão de cinco milhões no negócio de Vitinha

Nuno A. Amaral e Arnaldo Martins Hoje às 01:26 Facebook

SAD azul e branca acordou com Jorge Mendes que o agente recebe 50% do valor de uma transferência acima de 30 milhões de euros.

À transferência de Fábio Vieira para o Arsenal, vai seguir-se a de Vitinha para o PSG. Para que o assunto fique resolvido, falta apenas que o clube da capital francesa deposite no Dragão o valor da cláusula de rescisão, ou seja, 40 milhões de euros. Como o negócio se fará a pronto pagamento, ao que o JN apurou, não haverá lugar à faturação dos habituais serviços de intermediação, que no caso seriam de 10% da quantia total (quatro milhões), mas isso não significa que o F. C. Porto vá encaixar por inteiro os 40 milhões.

Isto porque o "super agente" Jorge Mendes, responsável pela proposta do PSG por Vitinha, tem um acordo com a SAD azul e branca, que lhe garante 50% do valor de uma transferência do internacional português, acima dos 30 milhões de euros. Contas feitas, o empresário vai cobrar metade da mais-valia de 10 milhões na venda do passe do médio e os dragões recebem 35 milhões, sem encargos com o mecanismo de solidariedade, pois o jogador foi formado no Olival.