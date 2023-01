Comissão de Diálogo Social reuniu-se em Leiria

JN Hoje às 20:02 Facebook

A Comissão de Diálogo Social reuniu-se, esta quarta-feira, em Leiria, para discutir a reformulação de quadros competitivos e o VAR nas provas profissionais.

A Comissão de Diálogo Social, constituída pela Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Liga Portugal e Sindicato de Jogadores, reuniu-se, esta quarta-feira, em Leiria, na sequência da final four da Taça da Liga. A reunião contou com as presenças de Pedro Proença, Presidente da Liga Portugal, e respetiva Direção Executiva, assim como José Pereira, presidente da ANTF, Luciano Gonçalves, presidente da APAF, e Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores.

Foi debatida a introdução do VAR em todas as provas profissionais, com o videoárbitro a suportar todos os jogos da Liga 2 a partir de 2023/24. Outros tópicos debruçaram-se sobre as recentes alterações ao quadro legislativo, como as mudanças à Lei 39/2009 da violência no desporto; a reformulação dos quadros competitivos mediante as mudanças no formato das provas da UEFA a partir de 2024 e a necessidade de reforçar a colaboração institucional de todos os parceiros na próxima edição do Thinking Football Summit.