Comissão de Instrutores da Liga estranha comunicado do Conselho de Disciplina

JN/Agências Hoje às 21:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O órgão disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) responsabilizou a Liga pela realização da partida, organismo que, segundo o artigo 44.º n.º 3 do Regulamento de Competições, tem a "possibilidade de alterar a data da realização de um jogo das competições profissionais". Este comunicado não foi bem recebido por parte dos responsáveis da Liga Portugal.

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF ilibou o Belenenses SAD da inconclusão da partida contra o Benfica, em 27 de novembro de 2021, interrompido pouco depois do começo da segunda parte, por falta do mínimo de jogadores exigidos da parte dos azuis.

A Comissão de Instrutores (CI) da Liga propusera o arquivamento do processo disciplinar contra a Belenenses SAD, mas essa decisão não fora aceite pelo CD, por "considerar que a prova produzida na instrução indiciava que a SAD não tinha pedido o adiamento do jogo´".

A CI da Liga reagiu ao Conselho de Disciplina, emitindo um comunicado em que afirma estranhar a posição do órgão da FPF. "Não se compreende que se afirme, agora, em comunicado, a inexistência, no processo, de suporte probatório suficiente para aquilatar da verdade da existência de tais diligências orientadas para o adiamento do jogo", pode ler-se.

O encontro entre o Belenenses e o Benfica, da 12.ª jornada da Liga, terminou aos 48 minutos (7-0), devido ao facto de os anfitriões terem ficado sem o mínimo de futebolistas, após terem começado apenas com nove (dois dos quais guarda-redes), face a surto de covid-19.