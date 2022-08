Comissário garante que "há 23 portugueses identificados" nos incidentes em Guimarães

Comissário Vítor Silva, adjunto da Divisão Policial de Guimarães, aborda incidentes registados no Centro Histórico.

O Comando Distrital da PSP de Braga promoveu, nesta manhã de quarta-feira, em Guimarães, uma conferência de imprensa para esclarecer os incidentes registados, na madrugada de quarta-feira, e que causaram pânico na população vimaranense.

"O que aconteceu na Praça da Oliveira e na Praça de Santiago foi uma movimentação em massa, organizada, no sentido de provocar o caos. Foi muito rápida e muito bem organizada. Chegaram, arremessaram alguns objetos e foram-se movimentando pela cidade. Das informações que conseguimos recolher junto da população e dos proprietários, é que houve danos irrelevantes nas esplanadas e não houve pessoas feridas", explicou o Comissário Vítor Silva, adjunto da Divisão Policial de Guimarães.

Sobre as críticas sobre a ausência de elementos da PSP no Centro Histórico e sobre a demora na chegada ao local, Vítor Silva explicou os passos dados. "A PSP não tinha falta de efetivos. Tínhamos efetivo reforçado nessa noite, como temos em todos os eventos desportivos internacionais", esclareceu, anunciando os passos dados para a identificação de 154 elementos afetos ao Hajduk. "O tempo que demorou foi o tempo necessário para se organizar e perceber por onde se estavam a movimentar. A polícia andou pelo Centro Histórico a monitorizar os adeptos no sentido de os afastar. Depois é que regressaram ao Centro Histórico para falar com as pessoas e proprietários do estabelecimento. A nossa primeira preocupação foi retirar os adeptos croatas daquele local e da cidade de Guimarães. Compreendo que a população pense que duas horas é muito tempo, mas não voltaram a ver os croatas", divulgou.

E prosseguiu. "Não foram identificados e abordados na cidade por questões de segurança para a própria população. Foram abordados numa zona, para nós segura, para as respetivas identificações e apreensão de material ilegal".

Sobre a presença de elementos portugueses na claque organizada do Hajduk, Vítor Silva não garante que sejam adeptos afetos ao Benfica. "Há 23 portugueses identificados, mas não posso afirmar que são adeptos desse clube. Ainda estamos a tentar perceber se fazem parte de algum grupo conhecido português. Mas têm comportamentos de adeptos organizados".