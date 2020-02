Comité diz que preparativos dos Jogos Olímpicos de Tóquio decorrem como planeado

JN/Agências Hoje às 20:10 Facebook

O Comité Olímpico Internacional (COI) explicou esta quinta-feira que os preparativos para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 decorrem como planeado, mas alterou a política de viagens dos funcionários, devido à epidemia do coronavírus (covid-19).

Numa nota, transcrita pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), pode ler-se que a "evolução da doença em vários países" após a última atualização do COI, em 14 de fevereiro, levou a uma alteração da política.

Ainda que a Organização Mundial de Saúde não tenha declarado este surto como uma pandemia, com os casos "sob controlo das respetivas autoridades nacionais", o COI anunciou que vai alterar "temporariamente a sua política de viagens para funcionários e consultores", pelo que "apenas viagens essenciais serão permitidas" e devem ser procuradas alternativas.

A medida visa responder ao "risco de uma interrupção significativa de viagens devido ao cancelamento de voos e outros transportes", bem como às "mudanças nas restrições de entrada em alguns países adotadas por diferentes autoridades governamentais".

Com os preparativos para Tóquio2020 a continuarem "como planeado", até por já estarem previstas medidas para surtos do género, continua o diálogo e monitorização entre as várias organizações, com a OMS à cabeça.

"Temos plena confiança de que as autoridades relevantes, em particular no Japão e na China, tomarão todas as medidas necessárias para resolver a situação", explica o COI.

Também o percurso planeado para a tocha olímpica "deve ocorrer conforme planeado".

"A situação está a ser monitorizada com cuidado e Tóquio 2020 está a colaborar estreitamente com as prefeituras regionais para avaliar o contexto local. O COI está a trabalhar com as Federações Internacionais e os Comités Olímpicos Nacionais a propósito da participação dos seus atletas em eventos de qualificação para os Jogos Olímpicos", explica a nota.

A nota do COI inclui ainda várias informações e recomendações médicas para toda a população com o objetivo de evitar a difusão da epidemia.