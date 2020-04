Comité Médico da FIFA diz que competições não devem voltar antes de setembro

JN/Agências Hoje às 18:26 Facebook

O belga Michel D'Hooghe, presidente do Comité Médico da FIFA, defendeu esta terça-feira que o futebol não deve regressar antes de setembro, devido à pandemia da Covid-19, e assumiu que "é preciso ter mais paciência".

"O mundo não está preparado para o regresso do futebol competitivo. Eu espero que isto mude depressa, mas é preciso ter mais paciência", disse D'Hooghe, em declarações à cadeia de televisão britânica SkySports.

As declarações do médico belga, que também é membro do Comité Executivo da FIFA, acontecem numa altura em que alguns campeonatos europeus, como a Bundesliga e a Premier League, começam a preparar o regresso à competição para fim de maio e início de junho.

"Estamos a viver a situação mais dramática desde a 2.ª Guerra Mundial. Não podemos subestimar isso. Temos que ser realistas. O futebol só poderá regressar quando o contacto for novamente possível", frisou o dirigente de 74 anos.

Oficialmente, a FIFA ainda não anunciou quando o futebol pode regressar em todo o mundo, mas um dos vice-presidentes, o canadiano Victor Montagliani, também numa entrevista recente, reconheceu que isso só deve acontecer nos últimos meses do ano e, de preferência, já com a existência de uma vacina do coronavírus.