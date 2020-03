Comité Olímpico confirma qualificação para Tóquio 2020 apesar do adiamento

Hoje às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, assumiu, este sábado, que os atletas com qualificação garantida para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 conservam o lugar na competição, apesar do adiamento para 2021, devido à pandemia de Covid-19.

"É óbvio que aqueles que conseguiram a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 continuam apurados. É uma consequência do facto destes Jogos Olímpicos, em concordância com o Japão, continuarem a serem os Jogos da XXXII Olimpíada", disse o responsável alemão, em declarações publicadas na página oficial daquele organismo, nas redes sociais.

Portugal mantém assim 34 atletas para a competição adiada para 2021, mas ainda sem data concreta. Um reagendamento forçado devido à propagação do novo coronavírus.