Como Diogo Dalot e Bruno Fernandes fintam a quarentena

Os jogadores portugueses do Manchester Unites, Diogo Dalot e Bruno Fernandes, estão de quarentena devido à pandemia do Covid-19, que parou o futebol europeu, mas nem por isso deixam a preparação física de lado.

Num vídeo partilhado pelo defesa, que esta quarta-feira celebra o 21.º aniversário, pode-se ver os dois jogadores a treinarem remates à baliza, num relvado improvisado.

As imagens publicadas por Dalot são acompanhadas de uma mensagem algo provocatória a Bruno Fernandes. "No final... quem ganhou @brunofernandes.10? Deixemos as pessoas decidir".