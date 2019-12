Como estão os "três grandes" na Taça da Liga

Hoje às 11:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Arranca na terça-feira a 2.ª jornada da Taça da Liga e os três grandes têm todos apenas um jogo realizado. Conheça os adversários e as expectativas de cada equipa para seguir em frente na prova.

O Sporting CP encontra-se numa situação complicada, depois de um desaire na estreia na prova contra o Rio Ave, naquele que foi o último encontro orientado pelo técnico interino Leonel Pontes, antes da entrada de Jorge Silas. Os leões, atuais vencedores do troféu, precisam de uma vitória em Barcelos, tal com o Gil Vicente, pois estão colados no final da tabela com zero pontos e têm ambos o objetivo de conquistar os três pontos para se aproximarem dos líderes Portimonense e Rio Ave, ambos já com quatro pontos e também com mais um jogo.

O SL Benfica visita o reduto do Sporting da Covilhã, depois de um empate caseiro na Luz frente ao Vitória de Guimarães. Todas as equipas do grupo encontram-se em igualdade pontual, depois de dois empates em ambos os jogos. O Benfica procura uma vitória em casa do quinto classificado da Liga Pro, enquanto os vimaranenses e os sadinos medem forças, ambos à procura de um lugar na Final Four da prova.

O F. C. Porto venceu a primeira partida em casa contra o Santa Clara e desloca-se na quinta-feira ao terreno do Casa Pia, da 2.ª divisão, com vista a colar-se ao Chaves, que tem seis pontos em dois jogos realizados. Em caso de vitória dos dragões, as contas ficam por resolver na última jornada, quando os azuis e brancos defrontarem os flavienses. O Santa Clara, com zero pontos, já não tem qualquer hipótese de avançar na competição.

No grupo restante, as contas só ficarão decididas daqui a três semanas. O Braga lidera com seis pontos e o Paços de Ferreira tem quatro, sendo que precisa de uma vitória caseira para se qualificar para a Final Four. Um empate é suficiente para os bracarenses.