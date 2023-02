Como o futebol feminino cresceu em Portugal

Seleção nacional feminina consegue apuramento histórico para o Campeonato do Mundo. Número de praticantes quadruplicou desde 2012/13.

Na Nova Zelândia, cantou-se "A Portuguesa" a plenos pulmões, ouviu-se um grito de guerra e viu-se uma comitiva bem orgulhosa: a seleção nacional feminina fez história e conseguiu, pela primeira vez, garantir um lugar no Mundial. Seis anos após o primeiro Europeu e sete anos depois da criação de um novo modelo competitivo no principal escalão nacional, a equipa das quinas chegou à elite Mundial e provou que, com a aposta certa e igualdade nas condições, elas também podem chegar bem longe. Agora, espera-lhes o Campeonato do Mundo, na Nova Zelândia e na Austrália, de 20 julho a 20 agosto.

Por trás do sucesso, além do talento, também se pode destacar a estabilidade. Veja-se o selecionador Francisco Neto, que começou na seleção nacional como treinador de guarda-redes, em 2009, antes de assumir o comando técnico da equipa lusa em 2014, cargo que mantém até hoje.