Como vai ser calendário da Liga dos Campeões com o Mundial em novembro?

O calendário da Liga dos Campeões 2022/2023 foi revelado e tem a particularidade de ter de se adaptar ao Mundial que se realiza no inverno, obrigando à paragem das competições de clubes a meio da época.

O Mundial 2022 vai ser disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022, no Catar, num formato invulgar, pois sempre se realizou no verão. Perante isso, o calendário das competições de clubes, no qual se inclui a Liga dos Campeões, vai ter de ser adaptado, até porque os jogadores vão ter de se juntar ao estágio da seleção duas semanas antes do começo da prova, segundo informa o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Fase de grupos

Esta fase vai realizar-se em dois meses, começando a 6 de setembro e terminando a 2 de novembro, segundo a mesma publicação. Por norma esta parte da competição dura mais tempo. Por exemplo, na presente época vai iniciar-se a 14 de setembro e terminar a 8 de dezembro.

19 dias depois do término da fase de grupos, inicia-se o Mundial, parando as competições de clubes até 18 de dezembro. Depois de algum país levantar o prestigiado troféu, serão retomadas as competições domésticas, bem como a Liga dos Campeões.

Fase a eliminar

Dois meses depois do fim do Mundial, regressa a competição de clubes mais importante. Os oitavos disputam-se entre 14 de fevereiro e 15 de março, datas habituais desta fase. Os "quartos" realizam-se entre 11 e 19 de abril, enquanto as meias-finais serão entre 9 e 17 de maio. O estádio Atatürk, na Turquia, será o palco da grande final a 10 de junho.

Esta será a final mais tardia da história da Liga dos Campeões, com exceção para a final de 2020, que foi adiada pela pandemia.