Companheiro de CR7 e Bruno Fernandes condecorado pela luta contra a pobreza

Marcus Rashford tem sido incansável em denunciar problemas e a lutar pelas crianças desfavorecidas e esta terça-feira foi nomeado Membro da Ordem do Império Britânico.

Marcus Rashford, avançado do Manchester United, comprometeu-se a continuar a sua campanha para ajudar crianças desfavorecidas, ao ser nomeado Membro da Ordem do Império Britânico como reconhecimento pela sua ação contra a pobreza infantil.

"Tento dar às crianças aquilo que não tive quando era pequeno", frisou o internacional inglês, que nos últimos meses se destacou pelos sucessivos apelos ao governo britânico para que, entre outras coisas, mantivesse a distribuição de refeições gratuitas às crianças mais desfavorecidas após o primeiro confinamento provocado pela pandemia de Covid-19.

Essa campanha sensibilizou o governo de Boris Johnson, que apoiou cerca de 1,3 milhões de crianças nas férias escolares do verão de 2020.

Em setembro do mesmo ano, Rashford criou uma campanha com algumas das maiores marcas alimentares do Reino Unido para tentar ajudar a combater a má nutrição infantil.

"Dei-lhes apenas uma oportunidade e penso que a merecem. Que criança não merece? Para mim, é um castigo ver que não podem usufruir de uma refeição ou de livros. São pequenas mudanças, mas podem ter um grande impacto", acrescentou.

Rashford, de 24 anos, recebeu a medalha de membro da Ordem do Império Britânico das mãos do príncipe William, numa cerimónia que teve lugar no Castelo de Windsor.