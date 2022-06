Companheiros elegem Otávio o mais "chato" e levam resposta: "Imagino os adversários"

JN Hoje às 19:28 Facebook

Questionados sobre quem era o jogador mais chato do plantel, os jogadores do F. C. Porto foram praticamente unânimes e deram o nome de Otávio. Agora, o jogador português teve direito de resposta.

Chegou a "vingança". Depois de ter sido considerado pelos companheiros de equipa o jogador mais "chato", Otávio teve, esta segunda-feira, direito a resposta e não poupou os colegas. Num vídeo publicado pelo clube azul e branco, o internacional português até admitiu que se considera "chato" mas vincou que tal distinção só aconteceu porque todos gostam dele.

"O Fábio Cardoso chegou agora e já está a chamar-me chato, é complicado. Eu sou chato, mas todos gostam de mim, se não ninguém falava, a verdade é essa. Se não gostassem de mim, não diziam que eu era chato. O Sérgio Oliveira é o mais chato, ou um dos mais chatos. Estava sempre com aquela cara, dizem que eu sou rezingão, mas ele é pior, sempre aziado. E o plantel todo me acha chato, imagino o pessoal de fora, o que acha. Eles acham-me chato porque não gosto de perder, estou sempre a cobrar. Sou o primeiro a cobrar, mas quero que eles cobrem de mim. Mas não seguro nada, falo tudo", disse num tom bem-humorado.

Veja o momento: