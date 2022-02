Competência do castor derruba o dique azul

Bernardo Monteiro Ontem às 23:30 Facebook

Pacenses dominaram o jogo e somam o segundo triunfo seguido (2-0). Gaitán foi a tempo da estreia.

Um Paços de Ferreira competente a todos os níveis foi mais do que suficiente para garantir os três pontos perante um Belenenses SAD frágil, que começa a ser assombrado pelo fantasma da despromoção. Os castores somaram o segundo triunfo seguido e ainda deu para estrearem o argentino Gaitán, que presenteou os adeptos com 15 minutos de magia.

Numa altura em que o tempo útil de jogo é um dos temas em voga, a primeira parte foi sintomática desse problema, com muitas faltas (21) e paragens. Contudo, a equipa mais perigosa foi sempre o Paços de Ferreira, recompensado perto do descanso com uma falta de Chima dentro de área. O penálti foi convertido exemplarmente por Deni Jr, responsável pela maioria dos remates visitantes.