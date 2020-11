Competição recorda primeiros títulos internacionais de hóquei em patins

João Pedro Campos Hoje às 16:46 Facebook

A Taça 1947, em hóquei em patins, vai realizar-se no Pavilhão Municipal do Luso entre 9 e 13 de dezembro, entre os oito melhores classificados do campeonato ao fim da primeira volta.

A competição, idealizada pelos clubes, homenageia a seleção portuguesa que venceu o primeiro campeonato da Europa e do Mundo, em 1947, em Lisboa.

"Hoje em dia, somos muito daquilo que aqueles homens conquistaram", defende o presidente da Federação Portuguesa de Patinagem, Luís Sénica.

A competição vai decorrer por eliminatórias, sendo que a única regra dos encontros é que os dois primeiros classificados do campeonato não se podem encontrar nos quartos-de-final.

Ainda não está definido se a competição terá público, em virtude das regras sanitárias vigentes na altura. "Faremos a competição dentro das condições legais que forem impostas ao país, com ou sem público", aponta o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, sendo que os sete jogos serão transmitidos em direto pela BolaTV.

A taça da competição será uma réplica da conquistada por Portugal em 1947. Quem a vencer três vezes consecutivas ou seis vezes interpoladas ficará com o troféu.