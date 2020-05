Competições britânicas a partir de segunda-feira

JN/Agências Hoje às 17:51 Facebook

As competições desportivas podem recomeçar na segunda-feira no Reino Unido, sem espetadores e seguindo as indicações da autoridade de saúde em relação à covid-19, anunciou este sábado o governo britânico.

A abertura dada pelo governo permite o recomeço da liga inglesa, marcado para 17 de junho, após cerca de três meses de interrupção devido à covid-19. O diploma governativo refere que é pedido que se mantenha a distância nos encontros "durante quaisquer discussões entre jogadores e os árbitros, e nos festejos dos golos".

"A espera chegou ao fim. O desporto ao vivo britânico vai regressar em breve, em ambientes seguros e controlados", disse o secretário da Cultura, Oliver Dowden, com o snooker e as corridas de cavalos a serem as primeiras modalidades a recomeçarem.