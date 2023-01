Comunicações do VAR poderão ser ouvidas no estádio e na TV

O International Board (IFAB) pretende colocar em prática algumas alterações às leis do jogo, que passam por as conclusões das comunicações do VAR com o árbitro serem ouvidas nos estádios e na televisão.

O futebol como o conhecemos poderá estar em vias de mudar. O International Board (IFAB) - o órgão que regulamenta as regras do futebol a nível internacional -​​​​​​ reuniu-se esta quarta-feira em Wembley para discutir algumas alterações às leis do jogo, nomeadamente mudanças em relação ao VAR e ao fora de jogo. As alterações serão testadas nos próximos 12 meses em competições internacionais, começando a 1 de fevereiro, no Mundial de Clubes.

Segundo o organismo, as conclusões das comunicações entre o VAR e o árbitro irão ser ouvidas no estádio e na transmissão televisiva, de forma a que estas sejam explicadas ao público. "Achamos que isso é importante em termos de transparência, em particular para os adeptos no estádio, que, no momento, não recebem qualquer informação sobre as decisões", explicou o diretor executivo da federação inglesa de futebol, Mark Bullingham.

PUB

Para além disto, há uma proposta para alterar a regra do fora de jogo: um jogador que esteja em posição irregular óbvia não passa a ficar em jogo após um toque de um adversário na bola.

À semelhança do que aconteceu no Mundial 2022, o IFAB pretende que o tempo de compensação seja maior para compensar algumas paragens durante a partida. De recordar que no torneio no Catar, alguns jogos tiveram mais de dez minutos de tempo adicional. No site do IFAB, pode ler-se que "a abordagem adotada durante o Mundial2022 foi recebida positivamente e as possíveis medidas incluíram o cálculo mais rigoroso e preciso do tempo adicional mínimo e uma aplicação mais consistente das Leis do Jogo".

Na mesma reunião, o órgão que regulamenta as regras do futebol optou por não permitir, ainda que de forma experimental na próxima época, substituições temporárias quando há atletas a receberem assistência médica devido a lesão na cabeça.