Conceição: "A nossa forma de jogar pode mudar um bocadinho"

Ausência de Otávio, "um jogador quase treinador que amua", altera dragão após o desaire em Madrid. Conceição defende que críticas a Taremi têm como intenção prejudicar o rendimento do atleta.

A conferência de Imprensa era de antevisão ao duelo de hoje (20.30 horas, Sport TV1) com o Desportivo de Chaves, mas foi a derrota frente ao Atlético, na estreia do Grupo B da Champions, que dominou a conversa de Sérgio Conceição com os jornalistas. O técnico dos dragões admitiu que a ausência de Otávio, que partiu duas costelas, pode ditar alterações no sistema azul e branco e encontrou uma justificação para as críticas a Mehdi Taremi.

"Trabalhar em cima de derrotas nunca é bom", afirmou o treinador do F. C. Porto que encontra, porém, uma grande diferença entre o desaire com o Atlético e o registado frente ao Rio Ave. "Os jogadores sentiam que podiam ganhar em Madrid e saímos com a sensação que merecíamos os três pontos. Trabalhar com uma equipa revoltada, no bom sentido, faz com que o estado de espírito seja diferente. Estamos na Champions e, agora, vamos lutar pelo nosso principal objetivo, o campeonato. Estamos preparados", garantiu.