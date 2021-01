Conceição: "A Taça da Liga tem sido uma competição estranha e ingrata para o F. C. Porto"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto considerou, este domingo, que a Taça da Liga, troféu que os azuis e brancos ainda não conseguiram conquistar, tem sido "estranho" e "ingrato".

Na terça-feira, os dragões têm encontro marcado com o Sporting para tentarem garantir um lugar na final da Taça da Liga. Numa espécie de antevisão, Sérgio Conceição não escondeu o desejo de ver a Taça, que os azuis e brancos nunca conseguiram levantar, no museu e salientou que a competição tem sido "estranha" para o F. C. Porto.

"A Taça da Liga tem sido uma competição estranha e ingrata para o F. C. Porto, uma vez que é a única que ainda não conquistou e que tem fugido sempre por um ou outro pormenor, seja um penálti desnecessário no último minuto como na final com o Sporting, ou um golo sofrido nos descontos após ressalto como aconteceu frente ao Braga no ano passado. Queremos contrariar esta tendência até porque nunca escondemos que ganhar esta Taça da Liga é, como é óbvio, um dos objetivos da temporada", começou por referir o técnico à revista da Liga, garantido uma equipa "preparada" mesmo com o calendário apertado.

"Tenho dito que a hegemonia se conquista a cada título em disputa e, após a conquista da Taça de Portugal, estamos preparados para tentar manter essa hegemonia sabendo que na fase final da Taça da Liga estão as quatro melhores equipas da Liga portuguesa e que nesta fase da temporada, com o calendário tão apertado, vai ser necessário lutar nos limites do esforço de todos para alcançarmos os nossos objetivos", concluiu.

F. C. Porto e Sporting defrontam-se, na terça-feira (19.45 horas), em Leiria nas meias finais da Taça da Liga.