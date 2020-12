Conceição acredita na recuperação de Pepe

JN Ontem às 23:00 Facebook

Técnico portista falou a dois dias da Supertaça com o Benfica, deixando em aberto a possibilidade de contar com o central e também com Corona e Otávio.

"Vamos ver. Não sei se os teremos ou não. Claro que o treinador gosta de ter toda a gente disponível, sobretudo em jogos decisivos como este. O jogo com o Nacional foi ontem [domingo] e não há muito tempo de recuperação [para Corona e Otávio]. O Pepe representa o ADN e o espírito competitivo do F. C. Porto. É sempre importante ter o nosso capitão em campo", afirmou o técnico portista, em declarações à RTP

Sobre o Benfica, Conceição disse que é uma equipa "diferente" com Jorge Jesus, um treinador com "impacto a nível nacional e internacional". "Na época passada, estivemos muito bem contra este adversário. Espero que possamos estar bem novamente", referiu o treinador dos dragões, acrescentando que a "concentração" será fundamental para decidir quem vai conquistar o troféu.

"Cada jogo tem uma história. São duas equipas que se conhecem muito bem e a qualidade vai estar lá", disse Sérgio Conceição, sem se alongar sobre os pontos fracos que o Benfica pode apresentar: "Todas as equipas têm fragilidades. As grandes equipas têm menos, mas também as têm. Por vezes, os adversários cometem menos erros nos aspetos do jogo em que se está à espera e mais erros noutros".