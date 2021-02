Conceição admite "distância importante" para o Sporting

Nuno A. Amaral Hoje às 14:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do F. C. Porto diz que, sem uma vitória no jogo com o Marítimo, o clássico da jornada seguinte com os leões não terá a mesma dimensão

A vitória do Sporting sobre o Portimonense deixou o F. C. Porto a 13 pontos do primeiro lugar do campeonato, embora com o jogo desta 20.ª jornada diante do Marítimo, no Funchal, ainda por disputar. Na antevisão da partida de segunda-feira, Sérgio Conceição disse que há uma "distância importante" a separar leões e dragões, que tem de ser gerida de forma "realista".

"Ainda não fizemos o nosso jogo, mas isto é o futebol. Se já tivéssemos jogado antes do Sporting e ganho, também iam fazer ao Rúben Amorim a pergunta de que estaríamos a sete pontos. O nosso objetivo principal é a conquista do campeonato, mas o clássico da próxima semana [com o Sporting] só será importante se conquistarmos três pontos na Madeira. Caso contrário, o tal reabrir do campeonato de que eu falei após o jogo com a Juventus começa a ficar muito difícil", afirmou o técnico portista.

Em relação a partida no Funchal, Conceição começou por dizer que é "historicamente difícil" para o F. C. Porto e que a qualidade do Marítimo "não corresponde" ao penúltimo lugar que ocupa na tabela, mas depois desvalorizou os maus resultados que os dragões conseguiram nos Barreiros nos últimos anos: "A estatística é a estatística. Eu não ligo nada a isso. Cada jogo tem a sua vida e a sua história. Acham que o Evanilson, o Taremi, o Francisco, o Felipe Anderson vão pesquisar os resultados na Madeira de há três, há quatro ou há dez anos? Isso não cabe na cabeça de ninguém. A preparação do jogo não tem nada a ver com isso".

Questionado sobre a gestão que fez no plantel no dérbi com o Boavista e se o empate lhe tirou confiança para apostar noutros jogadores para além dos habituais titulares, o treinador dos dragões não quis olhar para trás. "Isso faz parte do passado. O que temos de fazer é pensar no jogo com o Marítimo e em ganhar os três pontos. Escolho o onze em função da estratégia que temos para o jogo e do pouco tempo de treino que temos para prepará-lo. Muitas vezes tem resultado, outras vezes nem tanto. Já errei algumas vezes, mas isso faz parte da vida dos treinadores", referiu, admitindo que o médio Otávio, que só jogou 45 minutos diante do Boavista e foi substituído na segunda parte do duelo com a Juventus, "não está a 100%".