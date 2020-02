Conceição ainda não pensa no clássico

Nuno A. Amaral Hoje às 13:23 Facebook

Na antevisão da meia-final da Taça de Portugal, o treinador do F. C. Porto disse que era "uma grande falta de respeito pelo Académico de Viseu" estar já a falar no duelo de sábado com o Benfica.

"Desde que estou aqui, sempre demos valor a todas as competições e a Taça é muito importante para nós. Vamos defrontar uma equipa que tem feito um trajeto interessante, trata-se de uma meia-final e queremos ganhar", afirmou Sérgio Conceição, esta segunda-feira, no Olival. "Clássico? Era uma grande falta de respeito pelo Académico de Viseu estar aqui a falar de outro jogo", acrescentou.

O facto de a eliminatória de acesso ao Jamor ser a duas mãos não interfere, segundo o técnico portista, na estratégia para a partida no Fontelo, nem com a gestão que vai fazer do plantel. "Pensamos única e exclusivamente neste jogo", sublinhou, recordando o bom resultado que os dragões conseguiram em Setúbal, no sábado passado: "Vimos de uma vitória que, na minha opinião, foi pouco realçada, tendo em conta o bom trabalho que a equipa fez. A crítica falou em muito demérito do V. Setúbal, mas houve grande mérito do F. C. Porto".

Conceição abordou o fecho do mercado de inverno, dizendo que "é sempre um alívio ficar com toda a gente no plantel", e abriu a porta a algumas alterações em Viseu numa equipa que ainda não vai contar com os lesionados Pepe, Danilo e Aboubakar, nem provavelmente com Nakajima, apesar das "melhorias" do estado físico do japonês nos últimos dias. "Cada jogo é uma oportunidade para os jogadores mostrarem que merecem estar no onze", realçou.

Sobre o insucesso que tem tido nas fases decisivas da Taça de Portugal e da Taça da Liga, o treinador dos dragões disse que "nos outros anos", antes de chegar ao comando do F. C. Porto, "foi pior", salientando que mantém a "vontade" de conquistar um troféu que ainda não possui no palmarés enquanto técnico. "Se eu não tiver vontade de ganhar jogos... Nem há questão nesse sentido. A verdade é que já podíamos ter uma mão cheia de títulos no museu e foram pormenores que decidiram. Temos de estar mais atentos a esses pormenores para sermos mais felizes do que aquilo que fomos nestas competições".