Conceição alertou balneário para o pós-Champions

Nuno A. Amaral Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador dos dragões quer ver a mesma atitude competitiva no campeonato e voltar às vitórias no jogo deste domingo com o Moreirense.

Depois da boa exibição e do empate em Madrid na Liga dos Campeões, os dragões regressam à frente interna, para tentar somar três pontos na receção à equipa de Moreira de Cónegos. Sérgio Conceição está avisado para os perigos que costumam representar os jogos que se seguem aos das provas europeias e revelou, na antevisão da partida, que já falou com os jogadores sobre isso.

"A atitude competiviva tem de ser inegociável. É verdade que, no pós Champions, as equipas têm alguma dificuldade, não só em Portugal mas em toda a Europa. Penso que a questão se coloca mais a nível emocional, pois os jogadores saem de um jogo com um mediatismo muito grande e depois têm de entrar noutro em que não podem desvalorizar o adversário. Não há perigo maior do que esse e já alertei para isso no balneário. Ser competitivo, ambicioso e determinado não é só às vezes, tem de ser sempre", afirmou o técnico portista

"Isto não é nenhum recado para dentro, porque eu conheço o grupo que tenho e não estou a contar com isso, mas, se notar alguma falta de comprometimento, estou ali no banco para fazer mudanças. Sou o treinador e posso substituir, tal como o presidente também me podem substituir a mim", acrescentou.

Ainda sobre o jogo de Madrid, Conceição discordou de algumas análises que leu e ouviu, sobretudo daqueles que só atribuíram o bom resultado do F. C. Porto ao ADN europeu do clube. "Jogámos com muitos jogadores sem experiência na Liga dos Campeões. Este símbolo tem um peso histórico muito grande, mas não é tudo. A história joga muito pouco. O que joga muito é o trabalho, a organização, a humildade de os jogadores perceberem que tem de se ter muito rigor nesta competição e que não se pode errar. Esse trabalho é que tem dado prestações muito positivas nesta competição", disse, referindo ainda que a equipa terá de "pedalar muito" para chegar ao objetivo de voltar a passar aos oitavos de final.

Em relação ao Moreirense, o treinador dos dragões sublinhou que a classificação da equipa de João Henriques, ainda sem vitórias no campeonato, "não reflete a qualidade do plantel". Confirmou a ausência de Pepe, por lesão, e disse que tem várias opções para substituir o castigado Toni Martínez, entre as quais Evanilson, embora sem adiantar se o avançado brasileiro irá alinhar de início.