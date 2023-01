Conceição aperta plantel do F. C. Porto para evitar deslizes dos jogos fora

Nuno A. Amaral Hoje às 21:57 Facebook

Treinador do F. C. Porto não quer ver repetidos em Guimarães os erros que já custaram nove pontos longe do Dragão. Onze deve manter-se.

O fim da primeira volta do campeonato traz aos dragões uma difícil deslocação a Guimarães, no sábado, e nos treinos desta semana Sérgio Conceição tem apelado à concentração total do plantel portista, pois não quer ver repetida uma exibição do género das que já custaram pontos preciosos a jogar fora.

Até agora, o F. C. Porto fez oito partidas como visitante e só ganhou metade (Vizela, Gil Vicente, Portimonense e Boavista), tendo escorregado nas outras quatro, cedendo nove pontos: derrota com o Rio Ave (3-1) e empates diante de Estoril (1-1), Santa Clara (1-1) e Casa Pia (0-0).