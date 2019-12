Conceição atira-se a Rui Águas: "Não foi tão profissional como outros selecionadores"

Hoje às 23:18 Facebook

O treinador do F. C. Porto respondeu, esta quinta-feira, ao selecionador de Cabo Verde, que recentemente reclamara mais tempo de jogo para Zé Luís.

Após o jogo desta quinta-feira frente ao Casa Pia - vitória portista por 3-0 - Sérgio Conceição respondeu a Rui Águas, selecionador de Cabo Verde, que há poucos dias reclamou mais tempo de jogo no F. C. Porto para Zé Luís.

"Não sou amigo de falar mensalmente com ele, mas tenho grande respeito por ele. Não vou responder ao Rui Águas comentador: vou responder ao selecionador. Nessa qualidade, ele não percebe a ausência do Zé. Deveria fazer o que os outros selecionadores fazem: ligar ao treinador do F. C. Porto e aí saberia porquê", afirmou o técnico portista.

"Acho que me devia ligar para saber o que se passava com o Zé naquele momento. Não foi tão profissional como os outros selecionadores que me ligam para saber do estado dos jogadores", acrescentou Sérgio Conceição, esclarecendo o motivo pelo qual Zé Luís tem jogado pouco, após um início de época fulgurante.

"O motivo pelo qual saiu da equipa foi a forma como chegou da seleção: completamente limitado de um problema que tem num joelho. Agravou esse problema que tem no joelho", realçou Sérgio Conceição, acrescentando que o facto de o atacante jogar em sintéticos acabou por agravar a lesão.