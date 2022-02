Conceição celebra 100.ª vitória no Estádio do Dragão

Treinador é o primeiro a atingir a marca no recinto portista, inaugurado em 2003. Sucesso frente à Lazio garante número redondo na carreira do técnico e abre boas perspetivas de apuramento para os oitavos de final da Liga Europa.

O recorde ficou adiado na passada sexta-feira, quando os azuis e brancos empataram (2-2) com o Sporting, para o campeonato, mas foi garantido esta quinta-feira no duelo europeu.

Zaccagni ainda assustou, ao abrir o marcador na primeira mão do play-off, mas Toni Martínez viveu uma noite inspirada e, com dois golos, deu a volta aos italianos e colocou o F. C. Porto no comando da eliminatória.

Conceição celebrou, assim, o triunfo 100 no Estádio do Dragão, com a particularidade de o mesmo ter sido obtido frente à Lazio, clube que representou enquanto jogador e do qual guarda as melhores memórias.

A centésima vitória chegou ao jogo 122, com o treinador a somar, ainda, 10 empates e 12 derrotas no recinto azul e branco. No final do encontro, e como sempre faz em relação a estatísticas, Conceição garantiu que só dará valor ao feito no final da temporada.

"Se conseguirmos, no final da época, títulos graças a essas vitórias fico contente. Caso contrário, é só um número", referiu na entrevista rápida, após o final do encontro.

O F. C. Porto não deixou passar em claro o momento e destacou-o nas redes sociais.