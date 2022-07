Conceição com a mira no recorde absoluto de títulos

F. C. Porto e Tondela disputam, no próximo sábado, a Supertaça Cândido de Oliveira, num duelo em que o favoritismo está do lado dos campeões nacionais e vencedores da Taça de Portugal em 2021/22. Em caso de sucesso frente à equipa beirã, que desceu à Liga 2, os dragões vão celebrar o 78.º título da história do clube e ficarão a apenas dois de igualar o máximo (80) que está na posse do Benfica, dando mais um passo na recuperação registada desde que Sérgio Conceição se tornou treinador dos azuis e brancos.

Quando o técnico chegou à Invicta, no início de 2017/18, as águias tinham 78 troféus oficiais, contra apenas 70 do F. C. Porto, e procuravam a conquista do pentacampeonato, mas acabou por ser a formação portista a sagrar-se campeã, feito que repetiu em três das cinco temporadas completas sob o comando de Conceição. Além da principal prova do calendário nacional, o treinador ainda celebrou duas taças de Portugal e outras tantas Supertaças, enquanto o Benfica, no mesmo período, venceu apenas um campeonato (2018/19) e uma Supertaça (2019).

Os dois clubes estão, portanto, separados por apenas três títulos e para que haja uma mudança no topo da hierarquia é preciso uma temporada quase perfeita por parte do F. C. Porto, já que para ultrapassar o Benfica os azuis e brancos precisam de vencer todas as provas nacionais (Supertaça, Liga portuguesa, Taça de Portugal e Taça da Liga), ou, em alternativa, três a nível interno e uma competição europeia. Com o primeiro troféu a ser atribuído já no próximo fim de semana, resta saber como será a resposta do Benfica, que apostou no treinador alemão Roger Schmidt para 2022/23.