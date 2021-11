Conceição com direito a praxe em dia de aniversário

Miguel Pataco Hoje às 21:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de um fim de semana de folga, o F. C. Porto começou, esta segunda-feira, a preparar o duelo em casa com o Feirense, no próximo sábado (20.15 horas, TVI), da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Sérgio Conceição celebrou o 47.º aniversário, teve direito a bolo e já contou com a presença de três dos internacionais do plantel portista. Diogo Costa, Pepe e Marko Grujic já se apresentaram ao serviço - curiosamente nenhum deles alinhou no encontro em que a Sérvia venceu Portugal e garantiu o apuramento direto para o Mundial -, mas Fábio Vieira, João Mário e Vitinha (Portugal, sub-21), Luis Díaz (Colômbia), Tecatito Corona (México), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria) e Nanu (Guiné-Bissau) continuam ao serviço das respetivas seleções.

Além destas baixas, há quatro lesionados no plantel. Marcano já treina integrado, mas ainda não está a 100%, enquanto Wendell e Matheus Uribe trabalham de forma condicionada e Francisco Conceição fez apenas tratamento ao ombro direito.

Antes do treino, Sérgio Conceição recebeu os parabéns do grupo e não se livrou da "praxe", que é como quem diz de umas palmadas amigáveis dos jogadores. "Toca a todos. Parabéns, mister", escreveram os dragões, no Twitter.