Conceição comenta castigo: "Situação ridícula"

Treinador do F. C. Porto ironiza sobre a suspensão de 15 dias imposta pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, mas que não o vai impedir de estar no banco no jogo deste domingo com o Braga

Embora não tenha confirmado o recurso da decisão do CD, que suspende a pena, Sérgio Conceição não se furtou ao tema na antevisão da partida com a equipa minhota, com ironia à mistura. "Acho que foram céleres na decisão. Ainda não acabou o ano civil...", disse o técnico portista, aludindo ao facto de o castigo ter sido decidido mais de 10 meses depois dos factos que o motivaram, verificados após o jogo da época passada com a B SAD, realizado a 4 de fevereiro.

"Não me queria lembrar de uma frase que eu tive, quando disse que não vale tudo para se ganhar. Os campeonatos têm de ser ganhos com aquilo que se faz durante os jogos, nos 90 minutos. Todos temos de melhorar, incluindo algumas instâncias do futebol, para não se exporem a situações ridículas como esta", acrescentou.

Sobre o jogo com o Braga, que se segue à eliminação do F. C. Porto da Liga dos Campeões, Conceição espera uma resposta à altura. "O nosso principal objetivo é o campeonato. Merecíamos ter sido apurados, mas o jogo com o Atlético de Madrid já é passado", referiu, elogiando o adversário deste domingo: "O equilíbrio nos jogos com o Braga é normal. É uma equipa que se tem intrometido com os grandes na luta pelo título, tem um treinador muito experiente e competente, e tem jogadores de alto nível. Cabe-nos dar sequência ao que temos feito no campeonato e espero que a minha equipa faça um bom jogo".

Questionado sobre a possibilidade de Sporting e Benfica ficarem mais moralizados pelo facto de se terem qualificado na Champions e, com isso, ganharem alguma vantagem psicológica sobre o F. C. Porto, o treinador dos dragões afirmou: "Acredito que isso não vai interferir em nada no rumo do campeonato. São competições diferentes. Claro que é sempre melhor estar na Liga dos Campeões, mas vamos apanhar uma Liga Europa com equipas muito fortes e competentes na prova. Acho que não é por aí que se vai decidir nada a nível emocional, embora uma equipa esteja sempre mais motivada a partir do momento em que joga a Champions".

"Aproveito para dar os parabéns às duas equipas portuguesas que conseguiram esse feito, o Benfica e o Sporting. Nós habitualmente estamos lá, este ano não conseguimos e há que olhar em frente. É sempre melhor trabalhar em cima de uma qualificação para os oitavos, mas temos de pensar no principal objetivo, que é o campeonato", acrescentou.

"Wendell vai ser titular"

No final do jogo com o Atlético de Madrid, Sérgio Conceição criticou Wendell, chamando "infantilidade" ao lance que resultou na expulsão do lateral-esquerdo, mas o assunto está ultrapassado e o técnico do F. C. Porto revelou mesmo que o brasileiro vai ser titular diante do Braga.

"O Wendell é o primeiro a saber que teve uma atitude que não foi boa para o que nós queríamos do jogo, que era ganhar, ou seja primeiro fazer o golo do empate e depois tentar ganhar. Aquele lance foi um dos fatores que ajudaram a que não tivéssemos sucesso no final do jogo, mas aqui a culpa é de todos, não é deste jogador ou daquele, do treinador adjunto ou do primeiro treinador. Eu assumo sempre isso. E posso dar uma novidade, que podem escrever. Há um jogador que tenho a certeza que vai jogar amanhã. É o Wendell. Podem escrever. Vai ser titular".