Conceição contente com eventual chamada de Otávio à seleção

Miguel Pataco Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto colocou, claro, a decisão nas mãos do selecionador nacional, mas admitiu que a possibilidade é o reconhecimento do trabalho feito no Dragão pelo médio nascido no Brasil. Sobre o nascimento e morte da Superliga europeia, poucas palavras.

O cenário foi avançado por Fernando Santos que, em entrevista à Rádio Renascença, admitiu a possibilidade de convocar, em breve, o centrocampista do F. C. Porto, recentemente naturalizado português.

"Em relação às escolhas do Fernando Santos. Obviamente, cabe-lhe a ele decidir, mas nós no clube ficamos muito contentes quando os jogadores são chamados às seleções. Agora é português e pode ser chamado", comentou Sérgio Conceição, que não quis tecer grandes comentários ao tema do momento.

A Superliga acabou por cair mesmo antes de começar e, depois de Pinto da Costa ter criticado, na segunda-feira, o formato da competição, o treinador portista admitiu que está tudo dito.

"Muita gente já se manifestou, nomeadamente o nosso presidente. A partir desse momento, temos de concordar e não falar por cima", disse e, quando questionado de novo sobre o tema, foi claro: "Não me queria mesmo alongar sobre isso. Neste momento, o nosso pensamento principal é o Vitória".