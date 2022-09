Conceição contra a história no dia em que sobe ao trono

Miguel Pataco, em Madrid Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico ultrapassa Jesualdo Ferreira no "ranking" da Champions e deseja sorte ao árbitro e ao VAR da partida

O pontapé de saída no Grupo B da Liga dos Campeões é uma espécie de "déjà vu" azul e branco. Depois do polémico nulo no terreno do Atlético de Madrid em 2021/22, o F. C. Porto volta a pisar esta noite (20 horas, TVI e Eleven) o relvado do Metropolitano, local onde Sérgio Conceição se vai tornar no treinador do clube com mais jogos na Champions, superando Jesualdo Ferreira. "Sinto-me lisonjeado, mas continuo a aprender", afirmou o técnico, que pediu uma boa arbitragem.