Conceição contra Tuchel: um embate de revolucionários

Conceição devolveu a mística e os títulos ao F. C. Porto. Tuchel está a mudar rapidamente a face do Chelsea. Os quartos de final da Liga dos Campeões terão a marca dos dois treinadores.

Um foi futebolista de elite, o outro só jogou em clubes modestos da Alemanha. Como treinadores, Sérgio Conceição e Thomas Tuchel estão no auge das carreiras e vão defrontar-se num patamar muito adiantado da Champions League, nos quartos de final entre F. C. Porto e Chelsea cuja primeira mão se realiza na quarta-feira, em Sevilha.

Enquanto técnicos, têm em comum o facto de terem partido de baixo e atingido topo, embora em realidades distintas. Conceição começou no Olhanense e em seis anos chegou ao Dragão, para personificar o regresso dos portistas aos títulos e para lhes devolver a mística que parecia perdida. Tuchel demorou oito anos a chegar do Augsburgo ao Dortmund, saiu depois para o PSG, onde foi bicampeão de França e finalista vencido da Champions, e agora para o Chelsea, dois dos clubes mais ricos e poderosos do futebol europeu.