Conceição: "Corona? As minhas decisões têm como base os treinos e o que os jogadores dão"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:36 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da vitória diante do Arouca, Sérgio Conceição deixou elogios à exibição da equipa azul e branca e abordou a ausência de Corona, garantindo que a ausência do mexicano nada teve a ver com questões de mercado.

"Demos continuidade ao que temos feito. Fizemos uma excelente pré-época, fizemos a nossa obrigação. O Arouca é uma equipa competente, quis jogar, organizou-se bem e foi um bom jogo. Parabéns aos jogadores. Todos são importantes, estamos a acabar um período que é crucial em termos de estabilidade e espero que acabe o mais rapidamente possível. Marcano a lateral esquerdo? Pode ser importante no início da saída de bola, tem um excelente pé esquerdo e muita experiência. Está a corresponder, os outros, como o Zaidu e Manafá, têm outras características", começou por dizer Sérgio Conceição.

Corona foi a grande ausência do jogo deste sábado, com o nome do mexicano a nem constar na ficha de jogo. Sérgio Oliveira também não disputou os últimos dois jogos mas o técnico garantiu que tais decisões nada têm a ver com o mercado de transferências, mas sim com os treinos.

"As minhas decisões têm como base os treinos e o que os jogadores dão. Em função do que tem sido a semana e o jogo da Madeira, optei por outros jogadores, não tem nada a ver com o mercado. Em termos de forma atual, o Vitinha está melhor do que o Sérgio Oliveira, por isso é que entrou. O Sérgio Oliveira já trabalha comigo há muitos anos, estimo-o muito e está connosco há muitos anos, tal como o Corona", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0), este sábado, o Arouca, no Estádio do Dragão, para a quarta jornada da Liga. Uribe, Taremi e Marcano fizeram os golos. Com este resultado, o F. C. Porto igualou o Estoril Praia no topo da classificação, com 10 pontos, enquanto o Arouca permanece no 14.º lugar, com três.