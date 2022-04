Conceição critica arbitragem: "Tem tido azar connosco. Tem errado sempre contra nós"

O treinador do F. C. Porto deixou, esta segunda-feira, críticas ao árbitro Hugo Miguel depois da derrota diante do Braga e vincou que a equipa azul e branca tem, agora, de "baixar a cabeça".

"Sinceramente fica-me difícil encontrar palavras. No ano passado, a quatro jornadas do fim tivemos, o mesmo árbitro e tivemos muitas dificuldades. Hoje era um jogo grande, podia decidir um título e metem um árbitro que não tem qualidade e tem tido azar connosco, tem errado sempre contra nós", começou por dizer Sérgio Conceição, já depois de Pepe também ter criticado Hugo Miguel. Sobre o jogo, o treinador azul e branco considerou que os dragões criaram "oportunidades suficientes".

"Não controlamos a estratégia do adversário. Os comportamentos padrão nós sabemos, quando a equipa do Braga tinha e não tinha bola, as características individuais dos jogadores, se defendem num bloco mais baixo e sair em transição ou jogar no nosso erro, não podemos controlar isso. Temos é de encontrar forma de tornear essas situações, para ganharmos. Acho que criámos ocasiões suficientes para ganhar o jogo, já o empate sentia que era curto, apesar de, na primeira parte, ter havido duas situações do Braga. Chegámos sempre com perigo, faltou-nos na primeira parte se calhar mais variabilidade no último terço", acrescentou, vincando não haver "festas antecipadas".

"Não há festas antecipadas e tem que mexer, não estamos habituados a perder. Não há que levantar a cabeça, há que baixar e pensar no que se fez, ou o que não se fez. É o meu sentimento e o dos jogadores. Temos três finais e, nestas fases finais de campeonato, há sempre uma ou outra situação que fica difícil controlar. Temos de ser mais fortes. Os jogadores sabem o que não fizemos, também o que não nos deixaram fazer. Estamos aqui, a lutar, temos mais três finais pela frente", concluiu.

O Braga venceu (1-0), esta segunda-feira, o F. C. Porto em jogo da 31.ª jornada da Liga. Ricardo Horta marcou o golo dos minhotos, adiou a entrega do título e acabou com a invencibilidade dos azuis e brancos. Com este resultado, o Sporting de Braga chegou aos 59 pontos, assegurando definitivamente o quarto posto na Liga, enquanto o F. C. Porto lidera o campeonato, com 82 pontos, mais nove do que o Sporting, que fecha a jornada ainda esta segunda-feira em casa do Boavista.