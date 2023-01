Conceição: "Das outras vezes treinámos penáltis e perdemos"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, descarta qualquer tipo de facilidades na meia-final da Taça da Liga, que se disputa esta quarta-feira em Leiria, admitindo que a preparação do encontro foi feita com o mesmo entusiasmo como se de uma partida da Liga dos Campeões se tratasse. Sem alimentar a questão da "zanga" com Jorge Costa, o técnico portista reconheceu a importância de conquistar, pela primeira vez, este troféu.

"É uma equipa que está há muito tempo sem conhecer a derrota [20 jogos], sinónimo de qualidade no que é a individualidade e a nível coletivo. Está a passar por um momento bom e em jogos a eliminar temos de ter cuidado e muito respeito pelo Académico de Viseu. Vamos assumir responsabilidade de sermos o F. C. Porto, com tudo a perder e nada a ganhar, além de chegar à final. Temos de estar atentos aos seus pontos fortes e também a algumas fragilidades, o que acontece em qualquer equipa do mundo", resumiu Sérgio Conceição.

"Não preparamos nada de diferente. Os jogos para nós são todos iguais e queremos fazer tudo para ganhar, independentemente das equipas ou competições. Há seriedade no trabalho e este foi feito da mesma forma, com nuances diferentes, dos jogos da Liga dos Campeões. É demonstrativo do respeito que temos pelo rival. Sabemos que podemos ser eliminados, sabemos a responsabilidade que temos, mas respeito muito a história do Académico no futebol português, mas queremos estar na final de sábado", afirmou o treinador, desvalorizando a questão com Jorge Costa.

"É um jogo entre o F. C. Porto e o Académico, apenas isso", disse, antes de elogiar o 4-3-3 clássico com que o adversário se costuma apresentar em campo. "É uma equipa bem trabalhada, muito interessante com bola. Fez golo em todos os jogos desde que o Jorge está à frente da equipa, mas também tem sofrido. Dissecámos o Académico como se fosse um jogo de Champions. Está a dois pontos do acesso à Liga, tem um trajeto fantástico, eliminou duas equipas de Liga e claramente poderia disputar o nosso campeonato e estar de meio para cima".

Sérgio Conceição ainda procura, tal como o F. C. Porto, a primeira vitória na Taça da Liga e lembrou o passado na competição: "A nossa aprendizagem vem do trabalho diário e não de determinada competição. Nos jogos a eliminar tudo pode acontecer, como já aconteceu na final com o Braga ou na que perdemos nos penáltis", lembrou, antes de deixar uma "certeza" quando questionado se, mentalmente, preparou a equipa de forma diferente tendo em conta que a partida pode ser decidida nos penáltis: "Foi diferente: não treinámos penáltis. Das outras vezes treinámos e perdermos, por isso...".

Assumindo que Zaidu está recuperado e que poderá entrar na convocatória para a meia-final, Conceição comentou ainda as declarações de Diogo Costa, que falou nesta competição como "gasolina" para alimentar a motivação para o campeonato. "Não dá gasolina nenhuma. É a possibilidade de ganharmos mais um troféu. O Diogo disse isso porque vai estar no banco, quando se está de fora sente-se mais essa gasolina".