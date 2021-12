Conceição de olho na segunda melhor série de sempre

Miguel Pataco Hoje às 20:39 Facebook

Os dragões jogam sexta-feira (19 horas) no Algarve e uma eventual vitória frente ao Portimonense, além de permitir ganhar vantagem sobre um ou dois dos principais rivais na luta pelo título - Benfica e Sporting defrontam-se no Estádio da Luz -, dará a Sérgio Conceição a segunda melhor série de triunfos consecutivos no campeonato desde que assumiu o comando técnico dos azuis e brancos em 2017/18.

O F. C. Porto chega a Portimão motivado por sete vitórias consecutivas na Liga portuguesa, que se seguiram ao empate (1-1) em Alvalade, registo que já iguala três dos quatro melhores desempenhos do técnico à frente dos azuis e brancos.

Em 2017/18, 2019/20 e 2020/21, Conceição conseguiu sempre séries de sete vitórias seguidas, enquanto o recorde aconteceu em 2018/19: foram nove os jogos sempre a ganhar, entre a 8.ª e a 16.ª jornadas, curiosamente numa época em que os dragões perderam o título nacional para o Benfica de Bruno Lage.