Conceição defende Taremi dos rótulos

Técnico portista considera que o avançado iraniano é muito honesto e está a ser alvo de ataques injustos. Rumores de cobiça por Luis Díaz não o incomodam

Quatro dias depois de ter ganho ao Milan, o F. C. Porto joga este sábado em Tondela, no regresso da liga portuguesa, e Sérgio Conceição espera ver uma exibição idêntica à que valeu a vitória sobre os italianos. "A coragem, a boa organização e o ótimo trabalho estratégico que tivemos são os mesmos ingredientes para ganhar. O Tondela é uma equipa interessante e muito capaz, tanto a nível ofensivo como defensivo. É uma deslocação sempre difícil, nesta maratona que é o nosso campeonato, e são três pontos importantes que queremos conquistar", disse o treinador dos dragões, após o treino desta sexta-feira, no Olival.

A exibição de alguns jogadores na Champions, com destaque para Luis Díaz, levou a que surgissem notícias do interesse de alguns clubes europeus para uma eventual contratação, mas Conceição afirmou que isso não lhe provoca dores de cabeça. "Jogando numa prova com o mediatismo da Liga dos Campeões, é natural que haja cobiça por alguns jogadores, mas isso não interfere com o estado de espírito dos jogadores, nem na preparação deste jogo com o Tondela", referiu.

"Sinto os jogadores muito fortes a nível emocional. Tivemos há pouco tempo uma derrota que podia deixar algumas marcas [contra o Liverpool] e demos uma resposta fantástica", acrescentou, confirmando, meio a brincar, que Zaidu será o substituto do lesionado Wendell no lado esquerdo da defesa, mesmo que o nigeriano tenha passado por alguns momentos de instabilidade no início da época: "Se ele não estiver tão bem, temos aí dois psicólogos para o ajudar, e ainda estou aqui eu, que sou o psicólogo maior".

Questionado sobre uma eventual perseguição mediática e até dos árbitros relativamente a Taremi, devido aos lances dentro da área que são considerados simulação, o últimos dos quais resultou numa expulsão no jogo com o Paços de Ferreira, Conceição defendeu o avançado iraniano: "Taremi é um jogador super honesto, muito positivo na relação com os colegas e com os adversários. Para mim, esse lance do jogo com o Paços é penálti claro, mas claro que se pode sempre discutir se há ou não falta. Fico triste é quando se colam determinados rótulos a um jogador e depois vai toda a gente atrás".