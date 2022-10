Conceição deixa nas entrelinhas que Pepe tem Mundial em risco

Nuno A. Amaral Hoje às 17:29 Facebook

Treinador do F. C. Porto diz que acha "muito difícil" que o central esteja disponível "nas próximas semanas"

Na antevisão do jogo de sábado com o Santa Clara, Sérgio Conceição foi questionado sobre o estado de Pepe, que recupera de uma lesão num joelho, e deu a entender que o capitão portista tem poucas possibilidade de estar apto para o Mundial do Catar.

"Não sou selecionador, nem faço parte da seleção. Pepe está a recuperar para poder dar o contributo à equipa o mais rápido possível. É uma lesão chata [entorse no joelho esquerdo, com lesão no ligamento colateral interno], que eu também tive enquanto jogador. Sinceramente, acho muito difícil que possa estar disponível nas próximas semanas", afirmou o técnico dos dragões.

Com o anúncio da convocatória de Fernando Santos marcado para 10 de novembro, ou seja, daqui a menos de 15 dias, e com o primeiro jogo de Portugal no Catar a 24 de novembro, diante do Gana, daqui a menos de um mês, a presença do central na grande competição mundial de seleções está, de facto, em sério risco.

Festejo no avião por um "objetivo"

Sobre a partida nos Açores, Conceição admitiu que o F. C. Porto está obrigado a ganhar, depois de na semana passada ter ficado a seis pontos do Benfica. "Queremos rapidamente encurtar a distância para o primeiro lugar, para que possamos chegar ao fim da época dentro do nosso objetivo que é ganhar o campeonato. Teremos de estar, no mínimo, tão motivados como o Santa Clara, uma equipa que tem jogadores jovens e de qualidade. Será mais uma batalha e todas são decisivas para nós. Não podemos facilitar em nada. Se tivermos o mesmo espírito do último jogo, se formos tão competitivos, as coisas podem ficar mais fáceis", referiu.

Em relação aos festejos tornados públicos por um vídeo publicado pelo clube azul e branco nas redes sociais, do momento em que o F. C. Porto garantiu a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, dentro do avião em que a equipa regressou de Bruges, Conceição foi claro.

"Eu não festejo vitórias, só festejo títulos, mas ali festejámos um objetivo que tínhamos, ou seja, o apuramento. A fase de grupos da Champions não acabou, ainda vamos defrontar o Atlético de Madrid, mas tenho um grupo de trabalho muito consciente. Ganhámos em Leverkusen e não fizemos festa nenhuma. O mais importante é o jogo com o Santa Clara", sublinhou, acrescentando: "Em seis épocas, conseguimos passar quatro vezes aos oitavos da Liga dos Campeões. Noutros lados, isso seria motivo de festa permanente e diária. No F. C. Porto, estamos habituados a dar sempre grandes respostas na competição mais difícil do Mundo".

Em Bruges, o treinador criticou abertamente o central David Carmo, pelo penálti que cometeu, defendido em dose dupla pelo guarda-redes Diogo Costa, e voltou ao tema esta sexta-feira: "Falo de um jogador quando entendo que o devo fazer. Desculpo tudo, mas tenho mais dificuldade em aceitar uma situação daquele género. É um jovem jogador, houve alguma inexperiência, mas o que fez nesse lance não é aceitável. Continuo com azia, mas isso sou eu. Não tenho de dizer que está tudo bem e depois, no balneário, dizer outra coisa sobre uma ação negativa, que podia prejudicar a equipa e pôr em causa todo um trabalho".