Conceição depois de apagarem a luz no estádio: "Ainda não somos campeões"

O treinador do F. C. Porto elogiou a reação da equipa e brincou depois da iluminação do Estádio D. Afonso Henriques ter sido desligada.

O F. C. Porto venceu (3-2), esta terça-feira, o Vitória de Guimarães na 11.ª jornada da Liga, num jogo frenético. Os dragões estiveram em desvantagem duas vezes mas acabaram por conseguir os três pontos. Sérgio Conceição elogiou "a reação" da equipa e explicou as substituições de Pepe e Romário Baró.

"Estou cá para retificar alguma coisa que não corra bem. Percebemos em estágio que um jogador importante para a manobra da equipa não podia jogar, o Otávio. Por isso, entrou o Romário. Saiu por causa do amarelo. E o Pepe foi por lesão. Criámos situações para fazer golos, mas na segunda parte voltámos a andar atrás do resultado. Fomos reativos, eu não queria. Queria que fôssemos uma equipa com o caudal ofensivo que tivemos, mas não devíamos ter perdido as bolas que perdemos. Estivemos sempre equilibrados. Os jogadores que entraram estiveram acima de toda a gente, deram algo à equipa que eu precisava", começou por dizer.

Questionado sobre Zaidu, que esta terça-feira fez uma exibição menos conseguida, o técnico considerou o mesmo "normal". "Zaidu retraiu-se por causa do Quaresma? Não sei se ele pesou, se o agarrou ao colo, não faço a mínima ideia. O que ele tem de fazer não tem de ser condicionado pelo jogador que tem à frente. Hoje não esteve tão bem, mas é compreensível. Isso acontece", atirou.

Quando Conceição ainda falava na flash e numa altura em fazia uma retrospetiva de 2020, a iluminação do Estádio D. Afonso Henriques apagou-se. O técnico aproveitou para brincar com o episódio, lembrando os festejos do título de 2011, no Estádio da Luz.

"Em termos desportivos, assinava já por baixo ganhar a mesma coisa que ganhámos este ano. Estão a apagar a luz... mas ainda falta algum tempo para sermos campeões, não sei se vão ligar a água também. Espero que toda a gente tenha boas entradas e que 2021 seja um ano de esperança", concluiu.