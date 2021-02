Conceição desculpa-se a Carvalhal pelos ânimos exaltados

JN Ontem às 23:58 Facebook

O empate do S. C. Braga mesmo ao caiu do pano deixou Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, com os ânimos bastante exaltados após o apito final, acabando por ser pouco simpático para Carlos Carvalhal. Mas não saiu de Braga sem se desculpar.

A expulsão de Luis Díaz, primeiro, e a de Uribe, depois, às quais se junta o golo do Braga, mesmo a acabar, deixaram o treinador dos azuis e brancos em polvorosa e bastante exaltado no final do encontro.

Quando o técnico portista foi ter com o treinador dos arsenalistas para os habituais cumprimentos, dirigiu-lhe algumas palavras pouco simpáticas, perfeitamente audíveis na transmissão televisiva. "Onze contra onze, levavas cinco ou seis. Isto é uma vergonha", atirou Sérgio Conceição.

No entanto, algum tempo depois, e já bastante mais calmo, o treinador dos azuis e brancos foi ao balneário adversário para se justificar com Carlos Carvalhal e para lhe pedir desculpas pela reação a quente.

E a verdade é que o técnico dos guerreiros logo na "flash-interview" desvalorização a situação.