Conceição: "Desde que tenha 11 jogadores e alguns no banco, vamos pelos três pontos"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, fez a antevisão do clássico deste domingo com o Sporting, em Alvalade, duelo que fica marcado por muitas ausências nos dragões. Dos sete jogadores que estão lesionados, apenas Eustaquio tem algumas chances de entrar em campo, mas o técnico garante que o cenário não retira qualquer ambição aos azuis e brancos.

"Espero um adversário difícil, como é obvio, que luta pelos mesmos objetivos que nós. É um jogo sempre muito competitivo, um clássico. Temos noção que temos coisas a melhorar e evoluir [em relação à final da Taça da Liga, que o F. C. Porto venceu, por 2-0], mas isso faz parte do processo", afirmou Conceição, que não pode contar, entre outros, com Fábio Cardoso, Wendell, Otávio e Evanilson.

"Em termos de opções, não podemos esconder que temos sete jogadores de fora e ficamos com menos soluções. Independentemente disso, e não fazendo disso um factor decisivo, temos de seguir em frente. Se o nosso discurso é acreditar em toda a gente... desde que tenha 11 e mais alguns no banco, vamos procurar os três pontos. Estão de fora, o único que pode recuperar é o Eustaquio", revelou o treinador, admitindo que a sobrecarga de jogos é uma das razões para tantos problemas físicos.

"Temos fisiologistas e um departamento médico muito competentes, olhamos para todos os pormenores, mas não podemos evitar problemas como o do Eustaquio, que foi uma pancada. Mas algumas acontecem pela fadiga e por um calendário apertado. A densidade competitiva é muito grande e estamos preparados - é bom sinal, é sinal que estamos em todas as provas. Em cinco anos e meio é a primeira vez que temos tanta gente de fora", resumiu.

Admitindo que, na Taça da Liga, o Sporting causou "muitos problemas ao F. C. Porto", sobretudo ao condicionar a saída de bola dos campeões nacionais, Conceição sabe que há margem para melhorar em relação a essa partida e admitiu que preparou o clássico a contar que o avançado dos leões Paulinho pudesse estar disponível. "Se não estivesse, estaria outro avançado. O mais importante é sempre a minha equipa e a forma como dá resposta ao que o jogo pede".

Numa jornada em que o Benfica já conquistou os três pontos, no jogo antecipado em Paços de Ferreira, Conceição admitiu que o clássico de Alvalade pode ter muito impacto na classificação e reiterou que não acredita que o Sporting já tenha desistido de lutar pelo título nacional.

"É um jogo importante para as duas equipas, que lutam pelos mesmos objetivos. O Sporting não pensa em lutar só pelo segundo lugar, e conhecendo aquele clube, sobretudo aquela equipa técnica e jogadores, ainda pensam no título. É importante, mas não é decisivo", finalizou.